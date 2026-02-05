Ramazan öncesi 81 ilde gıda denetimi

Ramazan ayı öncesinde gıda güvenliği ve piyasa düzenine yönelik denetimler artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yürütülecek denetimlerin iki bakanlığın koordinasyonunda ve eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Denetimlerin, hem gıda güvenliği hem de haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla ramazan ayı boyunca süreceği bildirildi.

Ramazan öncesi gıda işletmeleri eş zamanlı denetlenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Yumaklı, un ve unlu mamuller, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların ekipler tarafından daha sık kontrol edileceğini ifade etti.

Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmelerin eş zamanlı denetime tabi tutulacağını kaydeden Yumaklı, marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerlerinde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtlarının kapsamlı şekilde inceleneceğini vurguladı. Kurallara uymayan işletmelere gerekli cezaların uygulanacağını belirten Yumaklı, ramazan ayı öncesi ve süresince sofralara gelen ürünlerin mevzuata uygunluğunun titizlikle takip edileceğini bildirdi.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa sıkı takip

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise denetimlerin, vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla yoğunlaştırıldığını açıkladı. Bolat, ramazan ayında talebi artan gıda ve temel tüketim ürünlerinde haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını belirtti.

Denetimlerin, il ticaret müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde aralıksız yürütüldüğünü aktaran Bolat, marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerinin denetlendiğini kaydetti. Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamalarının titizlikle incelendiğini ifade eden Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içinde çalışıldığını vurguladı.

Ramazan boyunca denetimler sürecek

Bolat, ramazan ayı öncesinde ve süresince haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara ve tüketiciyi yanıltan girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, vatandaşların huzur içinde alışveriş yapabildiği adil ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

