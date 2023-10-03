Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı Boşandı

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı tek celsede boşandı. Çift duruşma sonrası “dostça ayrıldık” mesajını verdi.

İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı mahkeme kaleminde bekledi.

Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi.

Anlaşmalı olarak boşandıklarını vurgulayan Nagehan Alçı, “Medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz” diye konuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı ise, “Güzel dostça, her şey iyi” şeklinde cevap verdi.

15 dakika süren duruşmada çift anlaşmalı olarak boşandı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın, 13 yıldır evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı’ya boşanma davası açması ve 40 milyon TL tazminat istediği iddiası gündem olmuştu.

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