Sümela Manastırı’nda Sorunsuz Ayin

Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden Trabzon Sümela Manastırı’ndaki ayin bu yıl da sorunsuz bir şekilde yapıldı.

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayin gerçekleştirildi.

Ortodoks Hristiyanlık inancında ‘Meryem Ana’nın göğe yükselişi olarak kabul edilen ve her yıl 15 Ağustosta düzenlenen ayine Yunanistan, Gürcistan ve Rusya’dan 300’ü aşkın ziyaretçi de katıldı.

Çevre ülkelerden gelen Ortodoksların yanı sıra Trabzonspor’un Yunan futbolcuları Anastasios Bakasetas ve Dimitrious Kourbelis de ayine katıldı. Katılımcıların yoğun ilgi göstermesi üzerine futbolcular ziyarete kapalı bölüme alındı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Trabzonspor’a başarı dilemesi dikkat çekti.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos konuşmasında şunları söyledi:

“Bu sene 10. Kez tarihi Sümela Manastırı’nda Kur’an-ı Kerim’de de adına sure olan, ortak değerimiz Meryem Anayı anıyoruz.

Konuşmamızda Sümela Manastırı’nı gönülden seven ve destek veren Osmanlı padişahlarından bahsettik, onların ruhuna dua ettik. Bugün bir kez daha onlar için dua ettik.

Bu tarihi manastırda ayin yönetmekten büyük onur duymanın yanı sıra, manevi hazzını da yaşıyorum.

Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere burada olmamıza yardımcı olan bakanlarımıza, sayın vali beye ve yerel yöneticilere şükranlarımızı ifade ederiz.

Ziyaretimizde gerekli tedbirleri alan emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ederiz. Bugün onlar için de dua ettik. Vazifeleri son derece mesuliyetlidir.

Bugünkü dualarımızda merhum Drama Metropolitini de andık. Kendisinin memleketi Trabzon’a olan sevgisi o kadar büyüktü bu sevgiyi bize ve Patrikhane’ye aşinaladı.

Trabzon’a her gelişimizde sizlerin sevgisini mazhar oluyoruz. Bu sevgi ve ilgi bizleri çok mutlu ediyor, çok duygulandırıyor. Bizim için kutsal olan bu günde, yaptığımız ayinde, sevgili Trabzon halkı için de dua ettik.

Elbette başarılar yazmaya devam eden Trabzonspor’un ideali niyetlerini taktir ediyor ve takip ediyoruz, başarıların devamını diliyoruz.

Bugünkü ayinimizde bir kez daha dünya barışı için yüce Allah’a yakarırken bu güzel Karadeniz’in etrafında toplanan tüm ülkelerin selametini diledik. Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik.

Annelerin, eşlerin gözlerindeki yaşlar dinsin, insanlar perişan olmasın. Barış ortamının yeniden sağlanması en büyük ve öncelikli dileğimizdir. Şehitlerimiz de bugün dualarımızdaydı.

Bugün tüm Ortadoks müminlerin kalpleri burada bizimle. Hiç kuşkusuz ki bugün burada bulunan Müslüman kardeşlerimiz dualarımıza katılacak, katılmışlardır. Bu düşüncelerle tüm misafirlerimizi hayır dualarımızla selamlıyor, sıhhat ve afiyetler diliyoruz.”

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