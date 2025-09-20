Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Türkiye genelinde etkili olan orman yangınlarına yönelik yoğun müdahaleler devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Köyceğiz ve Antalya/Alanya’da rüzgarın saatte 70 kilometreyi aşan hızına rağmen yüzlerce personel ve onlarca hava aracıyla mücadelenin sürdüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, Aydın/Çine ve Muğla/Milas yangınlarının ise hızlı müdahaleler sonucu kontrol altına alındığını kaydetti.

Muğla’da yangınlarla zorlu mücadele

Muğla’nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde başlayan orman yangınları, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gece boyunca kara ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin ilerlemesi yavaşlatılırken, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Köyceğiz’deki yangın nedeniyle 572 vatandaşın ve yüzlerce küçükbaş ile büyükbaş hayvanın tahliye edildiğini açıkladı. Vali Akbıyık, “Tüm birimlerimiz canla başla çalışıyor. En büyük ve şiddetli yangın Köyceğiz’de. Yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına almak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik” dedi.

Antalya’da üç mahallede tahliyeler

Antalya’nın Alanya ilçesinde Yaylakonak Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevre mahallelere sıçradı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 100’e yakın evin tahliye edildiğini belirterek, “Yangın üç mahallede etkili oluyor. Rüzgar işimizi zorlaştırıyor ancak ekiplerimiz yoğun mücadele yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, bazı bahçelerin zarar gördüğü bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren helikopterler ve uçaklarla havadan yoğun müdahale başladı.

Adana ve Aydın’da orman yangınlarında kontrol sağlandı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Aydın’ın Çine ilçesi ile Muğla Milas’taki bazı bölgelerde de gece başlayan yangınlara kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındığı açıklandı.

Ekiplerin ve vatandaşların seferberliği

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Köyceğiz’deki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın ve sarp arazinin çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Karacabey, “Toplam 88 arazözümüz ve hava araçlarımızla yoğun şekilde mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın da destekleri çok kıymetli” dedi.

Bölge halkı, traktör ve su tankerleriyle yangınlara müdahale eden ekiplere yardım ederken, bazı vatandaşlar da su ve kumanya desteği sağladı.

UMKE ekipleri kaplumbağayı kurtardı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki yangın sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Yanıkları tedavi edilen ve su verilen kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Yetkililerden uyarı: Dikkatli olalım

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangınların insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, “Bir izmarit büyük felakete yol açabilir. Vatandaşlarımız tarımsal atık yakmamalı, en ufak dikkatsizlik yangına neden olabilir” dedi.

