Uyuşturucu operasyonu! Baskınlarda 305 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı narkotik soruşturmasında, uyuşturucu satıcılarının dijital platformlarda kurduğu şifreli ağ deşifre edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından düzenlenen operasyonlarda 305 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun, yalnızca sokak satışına değil, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan organize dağıtım ağlarına yönelik olduğu belirtildi.

Şifreli gruplar üzerinden satış

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, uyuşturucu ticaretinin uçtan uca şifreli mesajlaşma programları ve sosyal medya platformlarında kurulan kapalı gruplar üzerinden yapıldığını tespit etti.

Bu gruplarda güvene dayalı kurye sistemi kullanıldığı veya bireysel satışların gerçekleştirildiği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmalarda, özel üyelik sistemiyle oluşturulan bu gruplarda “yönetici” ve “moderatör” olarak faaliyet gösteren şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi.

14 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 305 şüpheli yakalandı.

“Uyuşturucuyla mücadele küresel bir güvenlik mücadelesidir”

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

