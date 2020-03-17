“Türkiye’den dönen 15 kişinin 9’unda koronavirüs çıktı”

Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-Chung ülkede 10 yeni koronavirüs vakası bulunduğunu duyurdu. Bugün açıklanan verilerde virüs bulaşmış kişilerin hepsinin yurt dışı temasında bulunduğunu belirten Shih-Chung vakaların 4’ünün Türkiye’den döndüğünü belirtti.

Türkiye’den Tayvan’a dönen 15 kişilik kafilede daha önce tespit edilenlerle beraber toplam vaka sayısı 9’a yükseldi. Bakan açıklamasında Türkiye’de virüs riskinin yüksek olduğunun altını çizdi.

Taiwan News’ın haberine göre, açıklanan 10 yeni vaka, salgın başladığından bu yana ülkede bir günde görülen en büyük sayı.

Açıklanan son vakalarla birlikte Tayvan’da koronovirüs vaka sayısı 77 kişiye yükseldi. Bugüne kadar virüse dayalı 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 20 hasta iyileşirken, 56 kişinin tedavisi sürüyor.