Tutuklu siyasetçiler bir günlüğüne mecliste

Katalonya’daki yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı mahkum edilen Katalan siyasetçiler, özel izinle cezaevinden çıkarak bir günlüğüne Katalonya özerk yönetim parlamentosuna döndü.

İspanya Anayasasının 155. maddesi uygulanarak, 27 Ekim 2017 ila 2 Haziran 2018’de Katalonya’daki özerk yönetim haklarının merkezi yönetime devredildiği döneme ait Katalonya parlamentosunda oluşturulan Araştırma Komisyonu, tutuklu Katalan siyasetçileri dinledi.

Yasa dışı bağımsızlık referandumundan 9 ila 13 yıl hapis cezası alan 9 Katalan siyasetçiden 6’sı, güvenlik güçlerine ait araçlarla cezaevinden çıkarılarak Katalonya parlamentosuna getirildi.

Ayrılıkçı Katalan milletvekilleri tarafından parlamento kapısında alkışlarla karşılanan tutuklu siyasetçiler, tek tek komisyonda ifade verdi.

Tutuklu Katalan siyasetçiler arasında en çok ilgiyi, 13 yıl ile en uzun süre hüküm giyen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras aldı.

Junqueras, komisyondaki konuşmasında, 1 Ekim 2017’deki gibi bir bağımsızlık referandumunun “normal” olduğunu savunarak, “Biz bunu bir kez daha yapmak istiyoruz ve yapacağız. Yine referandum düzenleyeceğiz.” dedi.

İspanyol mahkemesince haklarında verilen mahkumiyetlerin “adil olmadığını” kaydeden Junqueras, “Korkmuyoruz. Önceden de korkmadık şimdi de. Hapis, özgürlüğe giden yolun parçalarından biridir.” ifadelerini kullandı.

İspanya’da sol koalisyon hükümetinin kurulmasını dışarıdan verdiği destekle sağlayan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin de lideri olan Junqueras, Katalonya sorununun çözümüne ilişkin İspanya ve Katalonya hükümetleri arasında “Diyalog Masası” oluşturulması girişimini “ileriye yönelik büyük bir adım” olarak değerlendirdi.

Diğer yandan tutuklu Katalan siyasetçilerin propagandasına dönüşen Araştırma Komisyonu’ndaki konuşmalarda İspanyol devleti “Katalonya ile verdiği sözleri tutmama, demokrasiye zarar verme ve Katalanları aldatmakla” suçlandı.

“Katalonya Cumhuriyeti”ni kurma hedeflerinden asla vazgeçmediklerini vurgulayan Katalan siyasetçiler, “birlik olma” mesajlarını yineledi.

Katalonya parlamentosundaki ayrılıkçı siyasi partilerin girişimiyle oluşturulan komisyona ve buraya tutuklu Katalan siyasetçilerin çağrılmasına tepki gösteren ana muhalefetteki Vatandaşlar partisinin temsilcileriyse, Junqueras’ı dinledikten sonra komisyon salonunu terk etti.

Tutuklu Katalan siyasetçiler, Katalonya parlamentosundaki komisyona yaptıkları açıklamaların ardından cezaevine götürüldü.

Katalonya’daki süreç

İspanya’da Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen 1 Ekim 2017’de Katalonya’da bağımsızlık referandumu yapılmış ve sonrasında 27 Ekim’de Katalonya parlamentosunda tek taraflı bağımsız ilan edilmişti.

Aynı gün, dönemin sağ görüşlü hükümetinin girişimiyle İspanya Senatosunda alınan kararla Anayasanın 155. maddesi ilk kez uygulanarak Katalonya özerk yönetim hakları dondurulup merkezi hükümete geçmişti.

Katalonya’da 21 Aralık 2017’de yapılan erken yerel parlamento seçimlerinin ardından ayrılıkçı siyasi partiler tarafından yeni hükümetin kurulmasıyla da 2 Haziran 2018’de özerk yönetim hakları yeniden Katalonya’ya bırakılmıştı.

Yasa dışı bağımsızlık referandumundan yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümetinden 9 siyasetçi de kamu parasını kötüye kullanma, devletin kurumlarına itaatsizlik ve isyana teşvik gibi suçlardan 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı.

İspanya’da yeni kurulan sol koalisyon hükümetinin önceliklerinden biri Katalonya sorunu olurken, kurulması vaadedilen “Diyalog Masası” ile ilgili İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra arasındaki ilk görüşme 6 Şubat’ta Barselona’da gerçekleşecek.