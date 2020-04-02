GündemManşetSon DakikaTürkiye
Twitter fenomeni “kuş” gözaltına alındı
"Ankara Kuşu" rumuzuyla Twitter'da yüzbinlerce takipçiye ulaşan Oktay Yaşar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara Kuşu olarak bilinen sosyal medya fenomeni Oktay Yaşar’ın yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oktay Yaşar’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Sağlık Bakanı ve eşinin testleri pozitif çıktı
- “Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz”
- 2 haftadır Covid-19’la savaşıyordu, hayatını kaybetti
- Son Dakika: 63 kişi daha hayatını kaybetti
- İyileşenlerin sayısı neden açıklanmıyor? DSÖ sözcüsü konuştu
- Acun Ilıcalı: Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz
- Berat Albayrak: Küçük esnafımız endişe etmesin
- Kapsamlı araştırma: Sokağa çıkma yasağı 700 bin vakayı önledi
- “Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım, izinsiz kampanya yürütülemez”
- Acil servise başvurular azaldı, pozitif vaka sayısı düştü