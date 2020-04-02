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Twitter fenomeni “kuş” gözaltına alındı

"Ankara Kuşu" rumuzuyla Twitter'da yüzbinlerce takipçiye ulaşan Oktay Yaşar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

NationalTurk 02/04/2020
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Ankara Kuşu olarak bilinen sosyal medya fenomeni Oktay Yaşar’ın yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oktay Yaşar’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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