Twitter’dan devlet başkanına sansür
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarını eleştirdiği paylaşımları Twitter tarafından silindi.
Bolsonaro’nun silinen paylaşımlarında yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulamaları eleştiriliyordu.
Sosyal medya hesabından karantina kurallarını çiğnediği 3 video paylaşan aşırı sağcı lider, bu videolarda başkent sokaklarında insanlarla etkileşim kurarken görülüyordu. Hükümetin Covid-19’un yayılmasını önlemek için aldığı kararlarla çatışan ifadeler kullanan Bolsonaro, “İnsanlarla konuştum ve bana çalışmak istediklerini söylediler. En başından beri söylüyorum, dikkat edelim, 65 yaş üstü evde kalsın” şeklinde konuşuyordu.
Bolsonaro’nun paylaşımlarından saatler önce Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, ülkede 136 kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınıyla mücadele için evde kalmanın önemine vurgu yapmıştı.
Twitter, söz konusu paylaşımların sosyal ağ kurallarına uymadığını ileri sürüyor.
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