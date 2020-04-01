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Ufacık yerde 26 kişi! Hepsine para cezası
Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ve ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathanede mühürlenirken içerideki 26 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ilçesinin İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanenin faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerini denetleyen ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve faaliyette bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ersunal Ç. hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
Kıraathanede bulunan 26 kişiye 392’şer lira idari para cezası uygulandı.
Ruhsatsız olan iş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.
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