Ülke tarihinin en büyük teşvik paketi: 988 milyar dolar!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkenin 988 milyar dolar tutarında gelmiş geçmiş en büyük teşvik paketinin onaylandığını açıkladı. Japonya’nın GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen paket, koronavirüsten etkilenen tüketici ve küçük işletmelere yönelik 6 trilyon yenlik nakit dağıtımını içeriyor. Ayrıca işletmeler için 26 trilyon yenlik vergi ve sosyal hizmet maliyeti ertelemesine gidilecek.

Paketin ilk kademesi, Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre, iş gücü kayıpları ve iflasları engellemeyi hedefliyor. Virüs kontrol altına alındıktan sonra gelecek ikinci kısım ise ekonominin V şeklinde toparlanmasını desteklemeye çalışacak.

Söz konusu belgeye göre Japonya, virüs nedeniyle işini kaybetmiş düşük gelirli tüketicilere 300 bin yen dağıtmayı planlıyor. Çocuklu hane halkı da ayrıca yardım alacak.

Ayrıca Başbakan Abe, Tokyo, Osaka, Hyogo ve Fukuoka için Salı günü resmi bir şekilde olağanüstü hal ilan etmeyi planladığını bildirdi.