“Ülkenin yüzde 70’i enfekte olduğunda özgür olacağız”

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede 356 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) küçümsemeye devam ediyor. Virüsü yağmura benzeten Bolsonaro şunları söyledi:

“Bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak.”

Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına tepkisini yineleyen Bolsonaro, “Pozisyonumu zaten biliyorsunuz, Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede milyonlarca kişi, Bolsonaro’nun salgına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya’da 9 bin 216 kişide Kovid-19 tespit edildi.