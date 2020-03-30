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Ulusal gazetede yazıp “Benden duymuş olmayın” demek!
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, "benden duymuş olmayın" diyerek bir büyükelçinin karantinada olduğunu yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de görev yapan bir büyükelçinin karantina altına alındığını iddia etti.
Dışişleri Bakanlığı’nın salgın sırasındaki çalışmalarını öven Selvi yazısının sonunda ise şu iddiayı paylaştı;
“Benden duymuş olmayın ama ülkemizde görev yapan bir ülkenin büyükelçisi de koronavirüsten dolayı karantina altına alınmış.”
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