Ulusal gazetede yazıp “Benden duymuş olmayın” demek!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de görev yapan bir büyükelçinin karantina altına alındığını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı’nın salgın sırasındaki çalışmalarını öven Selvi yazısının sonunda ise şu iddiayı paylaştı;

“Benden duymuş olmayın ama ülkemizde görev yapan bir ülkenin büyükelçisi de koronavirüsten dolayı karantina altına alınmış.”