Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

“Umre’ye gidişler bu yıl ertelenmeliydi. Umre konusunda iki büyük yanlış yaptık. Belki de Bilim Kurulu’nun da gözünden kaçtı ve Diyanet uyarılmadı. Suudi Arabistan’da vaka görülmediği düşünülerek Umre’ye gidişler iptal edilmedi. Oysa ki Umre’ye her Müslüman ülkeden yüz binlerce insan akın etmişti. Böylesi bir ortamda gidenlere Kovid-19 bulaşmaması imkansızdı. Umre’den dönenlerin neredeyse tamamı elini kolunu sallayarak ülkeye giriş yaptı. Ancak son kafileler karantinaya alındı. Son üç haftalık sürede dönenleri, ziyaret eden aileleri, ibadethanelere gidişlerini hesaba katarsak endişe verici bir durum ortaya çıkıyor.

Bir diğer hatamız, bilimsel dayanağı olmayan ‘Havalar ısınınca, nisan ayında virüs biter, gider’ açıklamalarıydı. Vatandaş bunun rehavetiyle son on günlük süreye kadar rahat davrandı. Bunu böyle söylerseniz sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. Üç hafta sonra virüsün yayılımının duracağı algısı oluştu. ‘Üç hafta dişimizi sıkacağız’ deniyor ancak böyle bir süre yok. Tablo İtalya’ya benzer bir duruma da gelebilir. Buradaki kıstas halkın önlem ve uyarıları dikkate alıp almaması ile alakalı. Salgın üç ay veya bir yıl da sürebilir.”