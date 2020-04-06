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Umut veren düşüş dördüncü günde de devam etti
İspanya'da koronavirüs yüzünden yaşanan can kayıplarının sayısı dört gündür azalıyor
Bugün açıklanan can kaybı 637 olarak kaydedildi. Bu rakam dün ise 674’tü. İspanya’da bugün açıklanan ölü sayısı 24 Mart’tan beri en düşük rakam.
İspanya’da geçen hafta perşembe günü 950 kişi yaşamını yitirmiş ve bu günlük kaydedilen en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçmiti.
Ülkede açıklanan yeni vaka sayısı ise 4 bin 273.
Koronavirüs nedeniyle dünyada en çok can kaybı yaşanan ikinci ülke olan İspanya’da uzmanlar salgının doruk noktasına büyük ihtimalle ulaştığını düşünüyor.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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