Umut verici rakamlar devam ediyor

Türkiye’de 126 kişi daha yaşamını yitirirken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 769’a yükseldi.

Bugün yapılan 40 bin 270 testte 4 bin 353 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 78 bin 546 oldu.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı bin 845, entübe durumdaki hasta sayısı ise bin 14 olarak kayıtlara geçti.

İyileşen hasta sayısındaki artış devam etti ve günlük bin 542’ye ulaştı. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 8 bin 631 oldu. Ülkemizde bugüne kadarki toplam test sayısı ise 558 bin 413’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “İyileşen hasta sayımız yakında 10.000’in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” dedi.