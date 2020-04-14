UNICEF’ten 117 milyon çocuk için kritik uyarı

UNICEF’ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını yüzünden 24 ülkede kızamık aşısı kampanyalarının ertelendiğine işaret edildi.
Aşı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyondan fazla çocuğu etkileyeceği uyarısının yapıldığı açıklamada, önemli aşı hizmetlerinin korunması ve devam etmesi gerektiği vurgulandı.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre 50 yılı aşkın süredir güvenli ve etkili bir aşısı olmasına rağmen kızamık vakaları son yıllarda arttı ve 2018’de önlenebilecekken çoğu çocuk ve bebek 140 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- ABD’nin Küba ambargosu salgında daha da acımasız!
- Çin’den sonra dünyada en fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ülke
- İran’da bir ay sonra bir ilk yaşandı
- Ronaldo antrenmanlara çocuklarıyla devam ediyor (Video)
- Diyanet’ten koronavirüs ve oruç açıklaması
- Güvenli seyahat planı: Maldivler 3 ay içinde turizmi başlatmayı hedefliyor
- Bir Avrupa ülkesi daha kısıtlamaları hafifletiyor
- Son Dakika: Haydar Baş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Trump: Yaptığım her şey doğruydu
- Hindistan’da karantina uzatıldı: Modi’nin vatandaşlarından 7 talebi