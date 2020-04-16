Ünlü havayolu şirketi açıkladı: Karantina sonrası da orta koltuk boş olacak

Dünyanın birçok bölgesinde karantina uygulamaları ve sosyal mesafe önlemleri devam ederken birçok sektör kriz sonrası geçiş dönemi için planlarını sunmaya başladı.
EasyJet CEO’su Johan Lundgren seyahat kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra da sosyal mesafe kuralını devam ettirmek için orta koltuklara bilet satılmayacağını duyurdu.
Bunun müşterilerin de talebi olacağını söyleyen Lundgren “Özellikle karantina sonrası başlangıç döneminde bunun gerekli olduğu konusunda şirketimize geri dönüşler var. Uçaklarımız üç koltuklu. Yolcular pencere kenarına veya koridor tarafına oturacak. Bu tedbiri rahatça uygulayabiliriz çünkü kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra uçakların tamamen dolmasını zaten beklemiyoruz” diye konuştu.
Bu arada EasyJet’in yılın ilk yarısında 360 milyon ile 380 milyon sterlin arasında zarar bildirmesi tahmin ediliyor.
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