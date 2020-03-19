Ünlü Japon bilim adamı: Enfekte oranı yüzde 60-70’lere ulaşmayacak

2018’de Tokyo için metropolde enfeksiyonların yayılmaması için önlemler rehberi hazırlayan ünlü Japon enfeksiyon uzmanı ve epidemiyolog Dr. Sato Akihiro, yeni tip koronavirüsün mevsimsel bir hastalığa dönüşmesinin neden kötü bir senaryo olacağını ve enfeksiyonun önlenmesi için atılması gereken adımlar hakkında bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan yaşlılar arasında ölüm oranının yüksek olduğunu ve İtalya’da koronavirüsten ölenlerin yüzde 98’inin 60 yaşın üstünde olduğunu hatırlatan Sato, sadece yaşlıların kalabalık ortamlardan uzak tutulmasının yanlış olacağını, buna tüm aile bireylerinin uyması gerektiğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Sato, şu ifadeleri kullandı:

“Genç aile bireyleri eve enfeksiyon getirebilir ve yaşlılara bulaştırabilir. Evlerinde yaşlı insanlar bulunan kişilerin kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması ve mümkünse metro, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarından kaçınılması ve bunlar yerine gidilecek yerlere yaya olarak ya da özel araçlarla gidilmesini tavsiye ederim.”

İstatistiklerin enfekte olan gençlerin hızla iyileştiğini ve yüzde 80’inin bunu soğuk algınlığı şeklinde geçirdiğine vurgu yapan Sato, gençlerin hastalığı hafif bir şekilde veya semptomlarını hissetmeden geçirebileceklerini, ancak aynı zamanda yaşlı aile üyeleri için birer enfeksiyon kaynağı haline gelebileceklerini belirtti.

Ölüm oranlarını azaltmadaki en önemli faktörlerden birinin de sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması ve bunun için de hastalıkların hızının yavaşlatılmasının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Sato, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Enfekte olan insan sayısı henüz azken önlemler alınmalı. Japonya’da ABD, İtalya ve Güney Kore’den farklı olarak hastalığın büyümesinin önüne geçildi. Japonya’da olduğu gibi büyümenin yavaşlatılması ideal olurdu. Çünkü, her gün enfekte olan insan sayısı artsa bile, aynı gün iyileşen ve taburcu edilen başka hastalardan dolayı sağlık sistemi durumla başa çıkabiliyor. Hastalığın büyümesinin yavaşlaması, sağlık kurumlarının durumu kritik olan hastalara yardım etmesine fırsat veriyor. Eğer büyüme hızlı ve dikey olursa, müdahale etmenin mümkün olmadığı hastalar çıkabilir. Bu eşiğe gelinmemesi gerekiyor.”

Enfekte olanların sayısının nüfusun yüzde 60-70’ini bulacağı yönündeki tahminlerin gerçekleşmeyeceğini belirten Sato, bunun spontan bir enfeksiyon dalgası anlamına geldiğini, ancak şimdi tüm ülkelerin enfeksiyonun yayılmasını önlemek için tedbirler aldığını kaydetti.