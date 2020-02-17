Ünlü kaleci federasyon başkanlığına aday

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid’in tarihe geçen isimlerinden olan kaleci Casillas son birkaç aydır ortaya atılan iddiaları doğruladı ve İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylığını duyurdu.

İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden eski kaleci Iker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) başkanlığı için aday olacağını resmen açıkladı.

Açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yapan 38 yaşındaki Casillas, “Evet, seçim kararı açıklandığında RFEF Başkanlığı için adaylığımı sunacağım. Birlikte, federasyonumuzu dünyanın en iyi futbol seviyesine çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Casillas, dünyanın en iyi futbol seviyesi olarak da İspanyol futbolunu gösterdi.

Henüz resmi tarihi açıklanmayan RFEF Başkanlığı seçimi için kararlı bir şekilde ve büyük bir saygıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Casillas, “Şeffaf ve adil bir seçimde, 23 binden fazla seçmen bizi bekliyor. Bize karşı gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı herkese teşekkürler” diye yazdı.