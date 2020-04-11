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Ünlü sanatçı hastalığı yendi

Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören şarkıcı Demet Sağıroğlu, iyileştiğini açıkladı.

NationalTurk 11/04/2020
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ABD’de yaşayan ve geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını açıklayan şarkıcı Demet Sağıroğlu, gördüğü tedavi sonrası iyileştiğini duyurdu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Sağıroğlu, “Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum” dedi.

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