Ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Şarkıcının menajeri tarafından Rolling Stone dergisine yapılan açıklamada, Faithfull’un pazartesi günü koronavirüs pozitif olduğunun tespit edildiği, ardından da zatürre geliştirdiği aktarıldı.

Menajeri Francois Ravard, müzisyenin durumunun stabil olduğunu ve tedaviye cevap verdiğini söyledi.