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Ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Marianne Faithfull koronavirüs teşhisiyle Londra'daki bir hastaneye kaldırıldı.
Şarkıcının menajeri tarafından Rolling Stone dergisine yapılan açıklamada, Faithfull’un pazartesi günü koronavirüs pozitif olduğunun tespit edildiği, ardından da zatürre geliştirdiği aktarıldı.
Menajeri Francois Ravard, müzisyenin durumunun stabil olduğunu ve tedaviye cevap verdiğini söyledi.
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