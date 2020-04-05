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Ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Marianne Faithfull koronavirüs teşhisiyle Londra'daki bir hastaneye kaldırıldı.

NationalTurk 05/04/2020
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Şarkıcının menajeri tarafından Rolling Stone dergisine yapılan açıklamada, Faithfull’un pazartesi günü koronavirüs pozitif olduğunun tespit edildiği, ardından da zatürre geliştirdiği aktarıldı.

Menajeri Francois Ravard, müzisyenin durumunun stabil olduğunu ve tedaviye cevap verdiğini söyledi.

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