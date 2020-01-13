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Ünlü sosyal güvenlik uzmanı gözaltına alındı
Sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve hükümet karşıtı paylaşımlarıyla da bilinen sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı.
Emeklilik konularındaki uzman tavsiyeleriyle bilinen Ali Tezel gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi polisleri, sabahın erken saatlerinde Ali Tezel’in evine gitti. Tezel, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Ali Tezel gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Tezel “Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum” dedi.
Tezel’in, attığı tweetler nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, ‘FETÖ’ye destek vermek’ gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.