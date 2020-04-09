Ünlü sunucudan iyi haber geldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan sunucu Burak Akkul, 20 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından iyileştiğini duyurdu.
Bir televizyon kanalında eşi Seda Akkul ile ‘Çok Gezenti’ adlı gezi programını sunan Burak Akkul, Twitter hesabından sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Tedavi gördüğü hastanede eşiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Akkul, “20 gün yoğun bakımda uyutulmamın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid-19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz” ifadelerini kullandı.
Akkul, paylaştığı videoda ise “Haber vermesi biraz zaman aldı ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Sonuçta yendim seni korona. Çok yakında yeni haberlerle görüşmek üzere” derken, eşi Seda Akkul da “Yendik seni Kovid-19. Ülkece, dünyaca yeneceğiz. Herkese şifa diliyoruz” dedi.
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