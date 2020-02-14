Uruguay ve Montevideo’nun En Güzel Plajları

Güney Amerika’nın doğu sahillerindeki Uruguay deniz turizmi ile fazla göz önünde olmadığı için kilometrelerce uzanan sahillerinde sakin, bozulmamış, eşsiz plajlarla dolu bir ülke. Başkent Montevideo ve Uruguay’ın diğer bölgelerindeki en güzel plajları sizin için derledik.

Küçük Latin Amerika ülkesi Uruguay çoğunlukla komşu ülkelerden turist çektiği için hiçbir zaman rahatsızlık verici kalabalıkların yaşanmadığı, tertemiz sahil şeridi ve betonla dolmamış güzelliklerin ülkesi. Uruguay’ın her zevke uygun birçok plaj seçeneği var.

Punta del Este

Uruguay‘da aktörlerin, ünlülerin, sanatçıların yaz aylarında uğrak yeri Punta del Este kasabası. Belki de buradaki plajların en ünlüsü olan Brava Plajı, sekiz kilometreden fazla uzanıyor. Sörf, kürek ve diğer su sporları için ekipman kiralayabileceğiniz tesislerin de bulunduğu Brava Plajında şemsiye ve şezlong kiralamak için günün erken saatlerinde gitmenizde fayda var. Çünkü burası ülkenin en ünlü plajı.

Plajın güney ucuna doğru ünlü bir fotoğraf noktası olan Mano’yı bulacaksınız. Yürümeye devam edince ve gençlerin kum sörfü yaptıkları uzun kum tepelerini göreceksiniz. Punta’nın diğer ünlü plajı olan Playa Mansa’da (kabaca “evcil plaj” anlamına gelir) kafeler, mağazalar ve okyanusa bakan oturma gruplarına sahip uzun yürüyüş yolunda vakit geçirebilirsiniz.

Pocitos

Başkent Montevideo’daki Pocitos, müzeler, galeriler, parklar ve turistik mekanlar da dahil olmak üzere diğer eğlencelere kolay erişim için harika bir konumda. Pocitos plajı yıl boyunca çeşitli şampiyonalara, özellikle plaj futbolu, voleybol ve yüzme yarışlarına, aynı zamanda deniz yarışları ve etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Pocitos plajı yaz boyunca güneşin ve altın rengi kumun tadını çıkarabileceğiniz ülkenin en sevilen plajlarından biri.

Playa del Rivero

Punta del Diablo (Şeytan Noktası) kasabasında küçük bir koy alanı olan Playa del Rivero, yıl boyunca sörf yapmak için mükemmel dalgalarla sessiz ve az gelişmiş bir bölge. Bu güzel, temiz aile plajı, su sporları ve yüzme (cankurtaranlar yaz aylarında görev başında) veya sadece yiyecek ve içecek satan okyanus kıyısındaki kulübelerde dinlenmek için mükemmel. Hatta sudaki bazı balinaları veya yunusları görebilecek kadar şanslı bile olabilirsiniz.

Plajın sonundaki kayalardan biraz daha ilerlediğinizde ormanlar, kilometrelerce yürüyüş parkuru, kendi küçük gizli plajları, kamp alanları ve hatta dev bir sera sunan Santa Teresa Ulusal Parkı’nın arazisine gireceksiniz. Aynı bölgede 18. yüzyıldan kalma bir kalenin kalıntıları da var.

Punta del Diablo kasabası akşamları ünlü bir sanat ve zanaat fuarı da sunuyor.

Piriapolis

Piriapolis şehri, Punta del Este’nin popülerleşmesinden önce Uruguay’ın en çok ziyaret edilen yazlık yeriydi. Piriapolis, 25 kilometreden fazla kıyı şeridine ev sahipliği yapıyor ve kayalar ve tepelerle çevrili birçok isimsiz küçük plaj bulunuyor. Özellikle Arjantin’den gelen yabancı turistler tertemiz plajların ve kumun tadını çıkarıyor. Sahil boyunca uzanan yürüyüş yolunda ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, dinlenebileceğiniz mekanlar da var. Tamamen turizm şehri konumundaki Priapolis’te her bütçeye uygun konaklama seçenekleri bulmak mümkün. Kıyı şeridinin ve okyanusun en iyi manzarasını görmek için bir tepenin hemen üstündeki San Antonio kilisesine giden telesiyeje binin. Cerro Pan de Azúcar (Sugar Loaf Tepesi) şehrin hemen dışındadır ve bir doğa koruma alanı ile çevrilidir. Dik tepeye tırmanacak kondisyona sahipseniz manzara daha da mükemmelleşecek.

Cabo Polonio

Tamamen izole edilmiş plajları seviyorsanız Cabo Polonio tam size göre. Cabo Polonio’ya sadece ana yoldan uzun, yumuşak kum tepeleri üzerinde yaklaşık yedi kilometre yürüyüş yaparak ulaşılabilir. En fazla 100 kişinin yaşadığı Cabo Polonio’ya ziyaretçiler farklı türde bir plaj deneyimi için geliyorlar, çünkü burası teknoloji dahil her şeyden uzak. Posadalar (küçük hanlar), birkaç restoran, elektriğini jeneratörle karşılayabilen küçük bir bakkaldan daha fazlası yok. Cabo Polonio, büyük bir deniz aslanı kolonisine de ev sahipliği yapıyor. Korkmayın, bu hayvanlar zararsız.

La Esmeralda

La Esmeralda (Zümrüt) yaz aylarında bolca turist çekse de bölge büyük otel barındırmıyor ve yeni yeni gelişmeye çalışıyor. Çoğu küçük yazlık evler veya kiralık kabinler olan 300’e yakın konut turistlere hizmet veriyor. La Esmeralda plajının beyaz, ince kumları ağaçlarla, çalılarla ve çimlerle kaplı geniş kum tepelerine karışıyor.

La Pedrera

Küçük bir sahil köyü olan La Pedrera yeşil, çimenli bir uçurumun karşısında. La Pedrera, sörfçüler ve doğa severler için popüler bir destinasyon. Özellikle de buradaki sessiz kumlar çok fazla gece hayatı görmediği için, bu da bölgeyi aileler ve sakinlik arayanlar için mükemmel kılıyor. Burada konaklama ve yemek için sınırlı seçenekler var ve eğlencenin çoğu plajda şenlik ateşleri etrafında toplanmakla sınırlı. Bu bölgedeki plajların kum ve rustik atmosferi farklılık arayan turistleri cezbediyor. Son yıllarda bölge büyümesine rağmen çoğu bölgesi hala el değmemiş.

Costa Azul

Başkent Montevideo’ya sadece 55 kilometre mesafedeki Costa Azul (Mavi Sahil), ana şehir plajlarını biraz fazla kalabalık bulanlar için mükemmel bir kaçamak noktası. Rüzgarlar ve dalgalar, yaz boyunca hem suyun hem de kumun tadını çıkarabileceğiniz kadar ılık. Aynı zamanda rüzgar sörfüne yeni başlayanlar için de mükemmel ve güvenli bir destinasyon. Plaj voleybolu gibi sporlar için ayrılmış bir alan da bulunuyor. Costa Azul’un hemen batısında, daha az gelişmiş ancak yine de güneşin tadını çıkarmak için bir yer arayanlar için büyük, açık beyaz plajlar sunan bir başka sahil kenti olan La Floresta var. Atlantik Okyanusu’nun açık bir manzarasını görmek isteyenler için, El Cerro de la Virgen’e (Virgen’s Hill) bir yürüyüş yapmak güneşin doğuşunu yakalamak veya uzaktan balinaları görmek için harika.

Punta Ballena

Doğrudan okyanus üzerinde açılan 12 kilometrelik kesintisiz plajları olan küçük bir yarımada olan Punta Ballena (Balina Noktası) Punta del Este’ye de yakın konumda. Alan iyi gelişmiş olmasına rağmen, komşu popüler plajlar kadar büyük kalabalıklar görmüyor, bu da onu daha sakin bir ortamda konfor ve aktivite isteyen insanlar için daha iyi bir yer haline getiriyor. Punta Ballenas, kış aylarında bölgeye gelen balinaları izlemek için büyük fırsatlar sunan uçurumlarıyla ünlü. Bu kayalıklarda Uruguaylı ünlü ressam ve heykeltıraş Carlos Paez Vilaro’nun Santorini’nin beyaz evlerinden ilham alarak yaptırdığı eski konutu ve atölyesi de bulunuyor.

Jose Ignacio

Jose Ignacio, ünlü Punta del Este’ye sadece 30 dakika uzaklıkta büyüleyici ve rüzgarlı küçük bir kasaba. Yaz ayları haricinde balıkçı köyü neredeyse terk edilmiş durumda. İlkbaharın sonlarında veya sonbaharın başlarında ziyaret etme şansınız varsa tüm plajın sahibi gibi hissedebilirsiniz kendinizi.

El Pınar Beach

Çok kırsal bir hissi olan bir sahil beldesi olan El Pinar, Uruguay’da bulabileceğiniz en beyaz plaja sahip. Noel’den önce yaz başında veya Mart ayı başlarında gelirseniz, buradaki tek kişi siz olursunuz. Daha da iyisi, bu plaj Montevideo’dan sadece birkaç dakika uzaklıktadır, bu yüzden daha yüksek, daha yoğun bir sahil şeridine geri dönme ihtiyacı hissediyorsanız, istediğiniz zaman başkente geri dönebilirsiniz. Buradaki küçük yerel restoranlardan bazıları akşamları canlı müzik sunuyor. Yakındaki Pando Deresi, piknik için popüler olan büyük, yemyeşil bir parkla çevrili.

Carmelo Plajları

Carmelo kasabası, genellikle insanların dinlenmek, asma kaplı alanlar arasında uzun yürüyüşler yapmak ve sessiz yat limanı ile güzel parillas (et lokantaları) ve otellerin tadını çıkarmak için geldiği “Uruguaylı Toskana” olarak adlandırılmakta. Carmelo’daki Sere plajı önceleri şehrin ana cazibe merkezlerinden biri olmasa da, son birkaç on yılda çok popüler hale geldi. Zagarzazú plajı daha az kalabalıktır. Nehir suyu karıştığı için suyu berrak olmasa da özellikle güneş batarken muhteşem manzaralar sunar.