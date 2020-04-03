Vahşi Amerika! Küba’ya tıbbi yardımı engellediler

Dünyanın en büyük internetten satış platformlarından Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Alibaba Vakfı aracılığıyla koronavirüs salgınıyla mücadele eden birçok ülkeye yardım için milyonlarca dolarlık tıbbi malzeme yolladı.

Küba ise Çin’den gönderilen hayati tıbbi yardım gönderisinin ülkeye ulaşımının ABD tarafından durdurulması üzerine “insan haklarının ihlali” vurgusu yaptı.

Washington, Covid-19 salgınını “Küba Devrimi’ni boğma” fırsatı olarak kullanarak “Batı vahşeti” ile hareket etmekle suçlandı.

Küba Devlet Başkanı Başkanı Manuel Canel-Diaz, “”Küba, Alibaba Vakfı’dan COVID-19 ile mücadele için verilen malzemelerin ABD’nin bu ada ülkesine koyduğu haydutça ambargolar yüzünden gelmemesini kınıyor” dedi.

Tıbbi yardım engellendi

İki milyondan fazla maske, 400 bin hızlı teşhis kiti ve 104 ventilatör Çin’in Alibaba Vakfı tarafından koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla mücadele etmek için Küba’ya bağışlandı.

Malzemeler Arjantin, Brezilya, Şili, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Peru da dahil olmak üzere bölgedeki 24 ülkeye gönderildi.

Ancak Küba’nın Çin Büyükelçisi Miguel Pereira Hernandez, ABD ambargosunun özellikle Helms-Burton Yasası nedeniyle sosyalist ada ülkesine malzeme gitmesini engellediğini belirterek “Bir salgın döneminde bile Kübalıların rahat nefes almasına izin verilmiyor” diye konuştu.

Bu arada 15 binden fazla ABD vatandaşı, ABD Başkanı Donald Trump’ı, ekonomiyi boğmak ve devrimci hükümeti devirmek amacıyla 1962’den beri yürürlükte olan Küba ambargosunu kaldırmaya çağıran bir dilekçe imzaladı.

Küba hükümeti ambargonun ülkeye 60 yılda 750 milyar dolara mal olduğunu tahmin ederken, kayıp satış ve ihracatın yılda 1,2 milyar dolara mal olduğuna inanılıyor.

Ancak ABD sert yaptırımlarını salgın döneminde gevşetmek yerine düşmanlığı artırmayı seçiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba’nın uluslararası tıbbi görevlerini sadece Covid-19 salgından en çok etkilenenlere “ülkeler küfürlü programa katılmayı bıraktığında kaybettiği parayı telafi etmek için” sunduğunda ısrar etti.

Küba Dayanışma Kampanyası direktörü Rob Miller konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“ABD Küba devrimini boğmak için Covid-19 salgınını bir fırsat olarak görüyor. Küba ise tıp uzmanlığını ülke, renk, zenginlik veya inançtan bağımsız olarak tüm dünyayla paylaşarak insancıllığını ve enternasyonalizmini bir kez daha ortaya koyuyor.”

Kübalı doktorlar her yerde

Küba’da onaylanmış 233 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede yaklaşık 100 bin kit ile hızlı testler yapılıyor.

28 binden fazla Küba tıp öğrencisi, koronavirüs hakkında farkındalığı artırmak ve popülasyonu taramak için kapı kapı dolaşıyor.

Küba her 10 bin kişi için 82 ile dünyanın en yüksek doktor / hasta oranlarından birine sahip.

Küba, Covid-19 salgını nedeniyle binlerce ölüm gören İtalya ve İran da dahil olmak üzere dünya çapında 50’den fazla ülkeye tıbbi ekipler ve yardım gönderdi.