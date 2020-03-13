Vaka sayısı 5’e çıktı, yeni sert önlemler geldi

Koca, “Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.” dedi.

“Sabah erken saatlerde kamuoyu ile ikinci vakayı paylaştık. 10 Mart itibari ile olayın Türkiye’deki seyri diğer ülkelere göre avantajlı konumunda. Tedirgin olmamalıyız. DSÖ benzer bir tabloyu yaklaşık 20 yıl önce de ilan etmişti. Dün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Katılımcı sayısı 40’ın üzerindeydi. İleriye dönük pek çok tedbir konuşuldu” diyen Koca, devamında yeni alınan bazı tedbirleri duyurdu. Koca, şunları kaydetti:

“Yeni aldığımız tedbirler ise, hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi alınmayacak. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izin alabilecek. Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda ALO 184’ü arayabileceği, korona enfeksiyonuna dair bir hat kurmaya başladık. İlk, orta ve liselerin 16 Mart’tan itibaren tatil edildi, ara tatil öne çekildi. Üniversitelerin ise 3 haftalık bir arası var. Ayrıca dün bir genelge ile kamu görevlilerinin yurt dışı seyahatlerini kısıtlayan bir açıklama oldu. Yurt dışından dönen 14 gün kuralının olduğunu biliyorsunuz. Bugün yayınlanan 14 gün izinli sayılacak karar çıktı. Sağlık kurumlarına gitmelerine gerek kalmayacak.

Yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması gerektiğini belirtiyoruz. Yurt dışında olanların ise Türkiye’ye dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Olabildiğince bu dönemi kendilerini izole etmeleri gerekiyor. İnsan trafiği ile bağlantı halinde olduğumuz, Avrupa’da hızla artan, bir günde ilave olan; Belçika’da 47 Hollanda da 111, Almanya’da 822… olmak üzere giderek hızla artan bir salgın görüyoruz.

İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Çin şeklindeydi. 9 tane daha ülkeye de seyahat yasağı kararı verildi. Önümüzdeki günlerde dünyadaki seyri görerek dinamik bir yapı ile alabileceğimiz kararları taşımış olacağız. İlk iki vakamızın belirli bir odağı var. Aynı temas çevresinde, aynı aile içinde 3 kişiye daha koyduğumuzu söylemek isterim. 5 vakanın tamamı doğrudan birbiri ile bağlantılı. ”

ABD’de 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koydu. Ama Türkiye risk listesinde bulunmuyor. 4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve tedbirlere sarılmamız gerektiğini de söylemek isterim. Yayın temasla kış aylarında daha çok yayıldığını biliyoruz. Unutmayalım ki koronavirüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir.”

‘Açık ve kapalı cezaevlerinde görüşler iki hafta süreyle ertelendi’

Koca’nın ardından sözü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül aldı. Nisan sonuna kadar yurt dışı seyahatlerinin iptali konusunda kararlar aldıklarını hatırlatan Gül, “Özellikle bugün itibari ile ceza infaz kurumları kapsamında, hastalık belirtileri olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, kabul durumunda solunum enfeksiyonu olanların belirli bir alana alınması kararlaştırıldı. Açık ve kapalı cezaevilerinde 2 hafta boyunca görüşler ertelenmiştir. Kamuda çalışanların özel izinleri ertelenmiştir. Bu haklar ise saklıdır, daha sonra verilecektir” dedi.

9 ülkeye seferler yarından itibaren durdurulacak

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan sözü aldı. Bilim Kurulu’nun önerileriyle yüksek hızlı tren (YHT), Marmaray gibi ulaşım araçlarında dezenfekte ve temizlik işlemlerinin sürekli olarak yapıldığını belirten Turhan, “Dün okulların tatil edilmesi ile otogarlarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara, İstanbul YHT hatlarımızda 13-14-15 Mart tarihlerine ilave hat sefer koyduk” bilgisini verdi.

Turhan ayrıca, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferlerin yarından itibaren 17 Nisan’a kadar durdurulacağını duyurdu.

