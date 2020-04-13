Vaka sayısı azaldı, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi gündemde

Almanya’da gözler Çarşamba günü Başbakan Angela Merkel’in 16 eyaletin başbakanıyla yapacağı toplantıya çevrildi.

Görüşmeden önce koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların potansiyel olarak hafifletilmesi tartışmaya açıldı.

Almanya’da en dikkat çeken önlem 2 kişiden fazla toplanmaların yasaklanmasıydı. Komşuları İtalya, İspanya ve Fransa’ya göre koronavirüs salgınında gösterdiği başarıyla dikkati çeken Almanya’da hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle zaten önlemler pek dikkate alınmamıştı.

Önlemlerin hafifletilmesi yönündeki tartışmaların en büyük sebebi ise ekonomi. Almanya’nın ihracata dayalı ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde % 9,8 daralması bekleniyor. Söz konusu düşüş 2009 krizindeki düşüşten iki kat daha fazla.

Başbakan Angela Merkel yarın bilim akademisinin önerilerini kabinesiyle görüşecek. Çarşamba günü ise video konferans yöntemiyle 16 eyaletle görüşme gerçekleştirecek.

Paskalya haftasonu boyunca, Almanya’nın en kalabalık Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin muhafazakar politikacısı Armin Laschet, bir takım öneriler sıraladı ve kısıtlamaların hafifletilmesini istedi.

ZDF’ye konuşan Laschet, aynı anda sadece iki müşteri kabul edilen fırınlardaki sistemin küçük perakendeciler için de uygulanabileceğini belirterek “Bu neden diğer dükkanlar için de işe yaramasın ki? Sorumlu bir şekilde normale dönmeye başlayabiliriz” diye konuştu.