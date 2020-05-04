GündemManşetSon DakikaTürkiye

Vali bütün ülkeye seslendi: “Burdur’a gelmeyin”

Koronavirüs salgınında bir süredir yeni vaka çıkmayan Burdur'da Vali Hasan Şıldak "gelmeyin" dedi!

NationalTurk 04/05/2020
0 127

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili nedeniyle şehre gelmeyi planlayanlara önden uyarıyı yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Şıldak şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur’a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir. Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, ancak bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir.”

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı