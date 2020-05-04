GündemManşetSon DakikaTürkiye
Vali bütün ülkeye seslendi: “Burdur’a gelmeyin”
Koronavirüs salgınında bir süredir yeni vaka çıkmayan Burdur'da Vali Hasan Şıldak "gelmeyin" dedi!
Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili nedeniyle şehre gelmeyi planlayanlara önden uyarıyı yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Şıldak şu ifadeleri kullandı:
“Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur’a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir. Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, ancak bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir.”
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- O şehirde 3 gündür yeni vaka yok
- ABD’ye tıbbi yardım: “Benim Sabancı ailesine yardım etmem gibi bir şey”
- İmamoğlu’dan yeni kampanya
- Balkan ülkeleri de normale dönüyor
- Normalleşme süreci başladı, son 24 saatteki vaka sayısı 545’e düştü
- Önlemlerde hızlı davranan Yunanistan Haziran’da turizmi başlatıyor
- 2 haftadır yeni vaka görülmedi, plajlara akın ettiler
- Galatasaray’da 3 yıldızdan iyi haber
- 2. Aşama: 4.4 milyon kişi işbaşı yaptı
- Yeni hedef gizli taşıyıcılar