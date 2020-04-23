Vali: Seni kimliksiz yumurta kafa

Vali Karaloğlu, Antalya Valiliği resmi Twitter hesabı ve kendi hesabından paylaşım yaparak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yetim Aile Programı’ yardımının 550 TL’den, 650 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Paylaşıma yorum yapan ve profil fotoğrafı olmayan bir kişi ise “Beğendik Twitti, maşallah çok yapmışlar. Bu rakamlar karın doyurmak için değil, vatandaşın çenesini kapatmak içindir. Yazık, şu mazlum, koyun gibi milletin duasını almayı bilmiyorsunuz. Ama mahşer günü var, mahşer” ifadelerini kullandı.

​Vatandaşın yorumuna tepki gösteren Karaloğlu ise yazdığı cevapta, “Seni kimliksiz yumurta kafa” dedi.