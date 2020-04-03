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Van merkezinde korkutan deprem

Van'ın merkez ilçelerinden Tuşba'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem panik yarattı.

NationalTurk 03/04/2020
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.44’te Van’ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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