Ve Beşiktaş başvurusunu yaptı: Maç tekrar edilsin

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz; futbol A takımımızın Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.” denildi.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 26 Ocak’ta İzmir’de oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğunu savunup TFF’ye başvuracaklarını belirterek, “Kuralla alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Beşiktaş’tan açıklama: Bahri Havadır kaynağını açıklasın

Bu arada Beşiktaş kulübü, gazeteci Bahri Havadır’ın iddiaları hakkında da şu açıklamada bulundu;

“TRT Spor kanalında yayınlanan Gündem Futbol programının yorumcusu Bahri Havadır, Göztepe maçında yaşanan ve maçın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini kaynak göstermiş ve Kulübümüzün federasyona kural hatası nedeniyle başvurması halinde başvurumuzun reddedileceğini iddia etmiştir.

Bahri Havadır, hukuki bağlayıcılığı olabilecek bu iddia ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun hangi yetkilileri ile görüşme gerçekleştirmiştir? Sayın Havadır, bu bilgiyi derhal kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Aksi takdirde, Türkiye Futbol Federasyonu büyük bir zan altında kalacaktır.

Saygılarımızla”