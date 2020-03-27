Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

– Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyanın tamamını etkisi altına alan koronavirüs hastalığı giderek daha fazla yayılıyor. Bu büyük felaket, herkesle birlikte bizi de etkilemiştir.

– Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.

– Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe kapılmayacağız, sağlam bir mücadele yürütüyoruz.

– Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek programı hazırladık.

– Devlet olarak her türlü tedbiri aldık, alıyoruz.

– Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, açıkta kalmasına da, mağduriyetine de izin veremeyiz.

– Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim.

– Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır.

– Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz.

– Test sayılarını süratle arttırdık. Testler kesinlikle ücretsizdir. En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz.

– Tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile çalışıyor.

– Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha fazla fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik.

– Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecek.

– Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

– Kamuda olduğu gibi, özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecektir.

– Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.

– Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

– Tüm illerimizde valilerimiz başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacak, ilave tedbirler burada kararlaştırılacaktır.

– Alışveriş dışında sokağa çıkmamak şarttır. Gönüllü karantina uygulayacağız.

– Yarın elbet bizimdir, elbet bizim, gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.