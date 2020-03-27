Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını konusundaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrasında şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlandığını duyurdu.
Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:
– Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyanın tamamını etkisi altına alan koronavirüs hastalığı giderek daha fazla yayılıyor. Bu büyük felaket, herkesle birlikte bizi de etkilemiştir.
– Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.
– Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe kapılmayacağız, sağlam bir mücadele yürütüyoruz.
– Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek programı hazırladık.
– Devlet olarak her türlü tedbiri aldık, alıyoruz.
– Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, açıkta kalmasına da, mağduriyetine de izin veremeyiz.
– Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim.
– Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır.
– Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz.
– Test sayılarını süratle arttırdık. Testler kesinlikle ücretsizdir. En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz.
– Tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile çalışıyor.
– Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha fazla fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik.
– Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecek.
– Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.
– Kamuda olduğu gibi, özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecektir.
– Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.
– Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
– Tüm illerimizde valilerimiz başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacak, ilave tedbirler burada kararlaştırılacaktır.
– Alışveriş dışında sokağa çıkmamak şarttır. Gönüllü karantina uygulayacağız.
– Yarın elbet bizimdir, elbet bizim, gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
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