Vedat Milor: Baktığım her yerde gördüğüm biri var. Vedat Muriqi

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Fenerbahçeli Vedat Muric ile ilgili olarak “Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram’da her gün en az 10 çekilişe etiketleniyoruz” dedi. Muric de “Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde” yanıtını verdi.

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric ile gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor’un Twitter’da yaşadığı ilginç diyalog sosyal medyada gündeme damga vurdu.

Milor, kişisel Twitter hesabında “Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram’da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar” paylaşımında bulundu.

​Bu paylaşım kullanıcılar tarafından yüzlerce kez yeniden paylaşılıp, beğenilirken Vedat Muric “Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde” yanıtını verdi ve sosyal medyada bu diyalog gündem oldu.

Daha sonra başarılı golcü Muric’in yanıtına Milor, “Sevindim. Afiyet olsun” cevabını verdi.