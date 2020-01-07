Venedik Karnavalı 2020 heyecanı yaklaşıyor: İşte tüm etkinlikler

Kültürel ve tarihi değeri ile dünyanın en eski ve önemli etkinliklerinden biri olan Venedik Karnavalı için hazırlıklar başladı. Venedik Karnavalı 2020’de de sizleri birçok etkinlik bekliyor.

1094 yılında ‘Carnevale di Venezia’ ismiyle resmiyet kazanan Venedik Karnavalı, 2020 yılının ilk günlerinde unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 8-25 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte, kanallar ve dünyanın en romantik kenti olarak bilinen Venedik’teki karnaval eğlenceleri, bir kez daha burayı cazibe merkezi yapacak.

Kentin bütün semt meydanlarında yapılacak eğlencelerde sokaklarda rengarenk kostümlü ve maskeli karnavalcılar müzik eşliğinde dans ederek karnavalı kutlayacak. Venedik opera, tiyatro, konser salonlarında düzenlenecek maskeli balolarda herkes karnavalın tadını çıkaracak.

Kentin ünlü meydanlarında da en güzel kostüm ve maskeli karnavalcıları, çeşitli ödüller bekliyor olacak. Karnaval zamanı Venedik şehrine dünyanın dört bir yanından turistler, bu renkli karnavalın eğlencelerine ortak oluyor. Şimdilerde karnaval için geri sayıma geçenler, kostüm ve maskelerini hazırlamaya başladılar bile.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Venedik’in olağanüstü güzelliğini ve benzersizliğini korumak için, doğal ve sanatsal çevreyi değiştirmeyen ve kent sakinlerinin günlük yaşamıyla uyumlu diğer sosyal ve ekonomik faaliyetlerin gelişimini engellemeyen sürdürülebilir bir turizm için bu yıl #EnjoyRespectVenezia tag’ı ile farkındalık yaratılacak. Uluslararası Kentsel Sürdürülebilir Turizm Yılı boyunca başlatılan ve ziyaretçileri Venedik ve sakinlerinin çevreye, manzaraya, sanatsal güzelliklerine ve kimliğine karşı sorumlu ve saygılı davranışların benimsenmesine yönlendirmek için tasarlanan kampanyada amaç turistleri sorumlu davranmaya yöneltmek.

Venedik Karnavalı 2020 Programında belli olan etkinlikler;

9 Şubat: Suda Venedik Partisi 10:30 – 13:00 Konum: Rio di Cannaregio

15 Şubat: Marie’nin Günü Geçit Töreni 14:30 – 16:00 Konum: Via Garibaldi

15 Şubat: Mestre Karnavalı Sokak Gösterisi 16:30 – 18:30 Konum: Piazza Ferretto

16 Şubat: Venedik Karnavalı 2020 Resmi Akşam Yemeği 21:00 – 02:00 Konum: Ca’ Vendramin Calergi

16 Şubat: Meleğin uçuşu 12:00 – 13:00 Konum: Piazza San Marco

20 Şubat: En İyi Maske Yarışması Büyük Final Elemeleri 11:00 – 13:00 Konum: Piazza San Marco

20 Şubat: Burano Karnavalı 15:00 – 22:00 Konum: Burano: Canlı müzik, kostümlü geçit töreni, tiyatro, “Majorettes” geçit töreni, kostüm ödülleri…

23 Şubat: Eşeğin Uçuşu 11:30 – 13:00 Konum: Piazza Ferretto

23 Şubat: Kartalın uçuşu 12:00 – 13:00 Konum: Piazza San Marco

23 Şubat: En güzel maske yarışması – Final 14:30 – 17:30 Konum: Piazza San Marco

23 Şubat: Carnevale Campaltino – Geçit Töreni 15:00 – 17:00 Konum: Campalto Indirizzo

24 Şubat: En güzel maske yarışması (Çocuklar İçin) 11:00 – 13:00 Konum: Piazza San Marco