Virüs kraliyet ailesinde! Prens Charles’ın sağlık durumu hakkında ilk bilgiler

Prens Charles’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından BBC, saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde prensin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hafif semptomlar gösterdiğini yazdı.

Birkaç gündür evinden çalıştığı öğrenilen Prens Charles’ın eşi Cornwall Düşesi’nin test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

Kraliyet çifti İskoçya’da kendilerini karantinaya aldı.

Saraydan sızan haberlere göre Charles son haftalarda halkla biraz fazla iç içe geldi. Bu yüzden virüsün kimden bulaştığını öğrenmek imkansıza yakın görünüyor.

72 yaşındaki Galler Prensi Charles İngiltere tahtının bir numaralı varisi.