“Virüs ölenlerin 20 katı kadar insanın hayatını kurtardı”

Çin’in korona virüsü salgını nedeniyle aldığı tedbirler dünya çapında hava kirliliğini gözle görülür ölçüde azaltırkan, ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden Marshall Burke bu önlemler sayesinde on binlerce insanın hayatının kurtulduğunu söyledi. Burke, Çin’de salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerle beraber hava kalitesinin de arttığını ve bu sayede 50 bin ila 75 bin kişinin erken ölümden kurtulmuş olabileceğini belirtti.

CNN’e konuşan Burke, “Salgın nedeniyle Çin’de yaşanan ekonomik bozulma, hava kirliliğinin azalmasına neden oldu ve bu sayede korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısından 20 kat daha fazla hayat kurtuldu” dedi.

“Bu durum, salgınların sağlık için iyi olduğu anlamına mı geliyor? Hayır” diyen ABD’li profesör sözlerine şöyle devam etti: “Bu, ekonominin işleyiş biçiminin birçok sağlık sorununa mal olduğunu ve bunu anlamamız için salgınla maruz kalmamız gerektirdiği anlamına geliyor.”

Burke, temizlenen havanın hayat kurtarmış olduğunu ancak Covid-19’un geniş çapta etkileri nedeniyle başka ölümler gerçekleşebileceğini de vurguladı. Burke, salgın yüzünden ülke refahındaki düşüş ve sağlık hizmetlerine erişim zorluğunun başka ölümlere neden olabileceğini ifade etti.

Altı kıtada, 652 şehirde ve 24 ülkede yapılan 30 yıllık araştırmalar, hava kirliliği ile erken ölümlerin bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Hava kirliliği seviyesi ne kadar yüksek olursa, insanlar o kadar erken ölüyor. Çin’de hava kirliliğinin önüne geçmek ve bununla mücadele etmek için önlemler alınmış olsa da, henüz pek ilerleme kaydedilemedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle ölüyor.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’na göre, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Hubei eyaletinde, hava kalitesi şubat ayında yüzde 21.5 arttı. NASA’nın ve Avrupa Uzay Ajansı’nın uydu görüntülerinde de, ocak ve şubat aylarında nitrojen dioksit salımında kayda değer düşüş gözlemlendi.

Çin, hava kalitesini artırmak adına geçtiğimiz yıllarda önemli ilerleme kaydetmişti. 2019’da yapılan bir araştırmada, 2013-2017 yılları arasında Çin’in genelinde hava kirliliğinin önemli ölçüde azaldığını tespit edildi. Greenpeace ve AirVisual tarafından hazırlanan bir rapora göre Pekin artık, Asya’da en çok hava kirliliği gözlemlenen 100 şehir arasında değil. Çin’de hava kirliliği seviyesi ise 2017-2018 yıllarında yüzde 10 azaldı.