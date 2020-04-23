“Virüs yıllardır var kumarhaneler açılsın”

ABD’nin eğlence merkezlerinden Las Vegas şehrinin Valisi; “Burada yıllardır virüsler var” gerekçesiyle otellerin, stadyumların ve gazinoların bir an önce açılması gerektiğini savundu.

Dünyada koronavirüs salgınının merkezi durumundaki ABD’de karantina tedbirlerine karşı çıkanların eylemleri devam ediyor. Bunlara son olarak Las Vegas Valisi Carolyn Goodman da eklendi.

CNN’e konuşan Goodman restoranların ve küçük işletmelerin açılması gerektiğini belirterek “İnsanları işbaşında görmek istiyorum. Her şeyin açık olmasını istiyorum çünkü bence burada yıllardır virüsler var. Las Vegas kentinde açık olmamızı istiyorum ki insanlarımız işlerine dönebilsin” dedi.

Şehrin bir hayli turist çeken kumarhanelerinin ‘bakteri üreme kabı’ gibi olacağını söyleyen Cooper’ın, “Bir geceyi orada geçirmek ister miydiniz?” şeklindeki sorusuna ise “Bunun amacı ne? Öncelikle benim bir ailem var” gibi kaçamak bir yanıt verdi.

Röportajın ardından Goodman’a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kumarhane çalışanlarının sendikasının açıklamasında “İş yerleri güvenli ve sağlıklı olmalı, bakteri üreme kabı değil” ifadeleri kullanıldı.

ABD’de başını Cumhuriyetçilerin çektiği çok sayıda insan, karantinanın bir an önce kaldırılması için protesto düzenliyor. Başkan Donald Trump’ın da teşvik eden açıklamalar yapmasıyla sokaklara dökülen protestocular sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor.