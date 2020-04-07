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WhatsApp koronavirüs önlemini duyurdu: Artık herkese gönderemeyeceksiniz

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesaj uygulaması WhatsApp, koronavirüs ile ilgili komplo teorileri ve yanlış bilgilere karşı önlem aldı.

NationalTurk 07/04/2020
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WhatsApp, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde yanlış bilgilendirmeyi yavaşlatmak istiyor.

Son dönemde yanlış bilgilerin normalden çok daha hızlı yayıldığını fark eden WhatsApp ileti sayılarındaki müthiş artışa çare buldu.

Şirketten yapılan açıklamada WhatsApp’ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, “Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek” ifadesi kullanıldı.

Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba gönderilebiliyordu.

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