Wikipedia ne zaman açılacak? Bakan açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan 2017’de Wikipedia’nın tüm dillerdeki edisyonlarına Türkiye’den erişimi engellemişti. Erişim engeline gerekçe olarak, ‘Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması’ gösterilmişti.

Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Nisan 2019’da Wikipedia’nın tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.

AYM, AİHM kararı çıkmadan, ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar vermişti.