WTS’den mesaj var: Dünya Dayanışma ile Güzel

Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğinin hatırlatıldığı mesajda “Biz de WTS olarak hepimizin sağlığını en ön planda tutarak büyük bir dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak için zorunlu haller kapsamında yapılacak seyahatlerde her türlü danışma ve destek hizmetini bu süreçte de dünyadaki tüm Network’ümüzle 7/24 ücretsiz olarak vermeye devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
WTS’nin dayanışma mesajı şöyle devam etti;
Ayrıca THY’nin devam etmekte olan; New York, Washington, Addis Ababa, Hong Kong, Moskova uçuşları ile dünyadaki tüm uçuş bağlantıları ve çözümleri, konaklama ve tüm lojistik hizmetleriyle birlikte diğer tüm talepleriniz için sosyal medya ağlarımız ve iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz;
wts@wts.com.tr
+90 212 237 90 60
Sağlıklı ve güzel günler dileklerimizle
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Dünya Dayanışma ile Güzel Corona virüsü salgınına karşı tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiği bugünlerde biz de WTS olarak hepimizin sağlığını en ön planda tutarak büyük bir dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak için zorunlu haller kapsamında yapılacak seyahatlerde her türlü danışma ve destek hizmetini bu süreçte de dünyadaki tüm Network'ümüzle 7/24 ücretsiz olarak vermeye devam ediyoruz. Ayrıca THY’nin devam etmekte olan; New York, Washington, Addis Ababa, Hong Kong, Moskova uçuşları ile dünyadaki tüm uçuş bağlantıları ve çözümleri, konaklama ve tüm lojistik hizmetleriyle birlikte diğer tüm talepleriniz için sosyal medya ağlarımız ve iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz; wts@wts.com.tr +90 212 237 90 60 Sağlıklı ve güzel günler dileklerimizle WORLD TRAVEL SERVICE
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