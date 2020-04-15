Wuhan: 2 haftada yapılan hastane kapatıldı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde 2 haftada yapılan hastane kapatıldı.
Hatırlanacağı gibi Çin, koronavirüs salgınının en kötü günlerini yaşadığı dönemde alelacele 2 hastane inşa etmişti.
Bunlardan biri, virüsün merkez üssü Wuhan’daki Leishenshan – veya Thunder God Mountain – Hastanesiydi. Hastane son hastaları taburcu edildikten ve başka bir tesise nakledildikten sonra kapılarını kapattı.
Hastane inşaatını milyonlar izlemişti
Hastane, kentin virüs hastalarını tedavi etmek için geçici bir tesis olarak inşa edildi. Milyonlarca insan inşaat sürecini canlı yayınlarda izlediğinde tüm dünyada popüler oldu ve inşaatı 2 haftadan kısa bir sürede tamamlandı.
Çin hükümeti hastaneyi kapattı ancak tamamen yıkmayı şimdilik düşünmüyor.
Hasta sayısı sıfıra düştü
Hastane başkanı Wang Xinhuan, devlet medya organı China Daily’ye verdiği demeçte, “Hastanemizdeki hasta sayısının sıfıra düşmesi çok önemli bir dönüm noktasıydı” dedi.
İki aydan fazla süre hizmet veren hastane, yaklaşık 2 bin hastayı kabul etti. Bunların yüzde 45’inin durumu ciddiydi.
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