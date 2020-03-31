Ya evden saat başı selfie ya da toplu karantina
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde tüm dünyanın dikkatini çeken bir uygulama başlatıldı.
Karnataka eyaleti yönetimi, karantinaya alınmasına karar verilen kişilerin alma talebinde bulunanların yetkililere her saat bir selfie göndermelerini zorunlu kıldı. Buna uymayanlar ise şartların pek de iyi olmadığı toplu karantina merkezlerine alınacak.
Eyalette karantina kararı alınan kişiler silinmez bir mürekkeple adeta damgalandılar. Böylece herkes bu kişilerin dışarıda olmamaları gerektiğini biliyor. Ancak bu uygulama pek işe yaramadı.
Yeni yöntem ise daha fazla ses getirdi.
Özel bir gözetim uygulaması geliştirildi. Evinde karantinada olması gereken kişiler yerel saatle saat 10.00’dan itibaren her saat uygulamaya selfie gönderecek. Fotoğrafların şüpheli olması durumunda uzmanlar belli aralıklarla evleri kontrol edebilecek.
Singapur ve Güney Kore de buna benzer uygulamaları kullanmıştı.
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