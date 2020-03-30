Koronavirüs doktorunun günlüğü: Doktor kılığına girenler, malzeme çalanlar…

Bir eğitim hastanesi olan Bradford Royal Infirmary’de koronavirüs hastalarının tedavileriyle en ön safta ilgilenen Prof. John Wrigt, mesaisi boyunca yaşadıklarını bir günlükle anlattı.

BBC’de yayınlanan dizinin ilkinde hastanede artık herkesin sadece ana kapıdan giriş yaptığını belirten doktor “Herkes personel kartını göstermeli. Kanser hastaları için bile artık ziyaretçi kabul etmiyoruz. Fakat Perşembe gecesi bir adam özenli bir şekilde doktor önlüğü giyerek servise girmeye çalışmış. Öyle ki stetoskop bile takmış. Güvenlik görevlisi kartını sorduğundaysa önce yalan söylemeyi, sonra da kaçmayı seçmiş” diyerek garip olayı duyurdu.

Prof. Wright hastanede görülmemiş şekilde hırsızlık olaylarının başladığını, cerrahi önlük, maske, koruyucu ekipman ve dezenfektanların çalındığını da notlarına ekledi.

Epidemiyolog ve aynı zamanda Bradford Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Başkanı olan Wright, önümüzdeki günlerde de BBC için günlük gelişmeleri yazmaya devam edecek.

Bu arada Bradford Hastanesi’nden Mel Pickup, eczanelere de kısıtlama getirildiğini, sokağa çıkma yasağı sebebiyle uyuşturucu ilaç bağımlılığı olanların yasa dışı şekilde bu ilaçları bulması da mümkün olmadığı için, hastanelerden ilaç hırsızlığı da yapıldığını söyledi.