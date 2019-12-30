Yandaş medyadan 2 gazete daha eksiliyor

Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, gazetenin yarın son kez basılacağını açıkladı. Albayrak, gazetenin bundan sonraki yayın hayatına nasıl devam edeceğine dair bilgilerin yarınki sayıda yer alacağını söyledi. Kapatılan bir başka gazete Güneş ise Akşam’ın eki olarak çıkacak.

TürkMedya bünyesinde bulunan Star ve Güneş gazeteleri yayın hayatlarını sonlandırdı. Güneş, Akşam gazetesinin içinde bir ek olarak devam edecek.

T24’e konuşan Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise, yarın son kez basılacağını, bundan sonraki yayın hayatına nasıl devam edeceğine dair bilgilerin yarınki sayıda yer alacağını söyledi. Medya kulislerinde Star gazetesinin internetteki yayınlarını sürdüreceği belirtiliyor.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra iki gazetede pek çok isimle yollar ayrılmış, Star Matbaası ve Akşam Life eki kapatılmıştı.