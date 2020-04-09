Yardım çağrısıyla gündeme gelmişti: O doktor hayatını kaybetti!

Başbakan Boris Johnson’dan koruyucu ekipman talep eden doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sky News’te yer alan habere göre Abdul Mabud Chowdhury (53) durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Chowdhury, 18 Mart’ta Başbakan Johnson’a ülkedeki her bir sağlık çalışanına “acilen” koruyucu ekipman temin etmesini isteyen bir mesaj göndermişti.
Yaklaşık 2 hafta yaşam mücadelesi veren Chowdhury Londra’daki Homerton Hastanesinde çalışıyordu.
Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı İngiltere’de 7 bini aştı.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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