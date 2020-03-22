Yardım kabul etmedi! “Virüsü hayatta tutan bir ilacı ülkemize getirirsiniz”

Hamaney televizyonda yayınlanan konuşmasında “Birçok düşmanımız var ama en kötüsü ABD. Şimdi bize yardım etmek istiyorlar” dedi. “Size kimse güvenmiyor” diyen Hamaney “Siz virüsü hayatta tutan ve yok edilmesine engel olan bir ilacı ülkemize getirirsiniz” dedi. “Amerikan liderler yalancı, manipülatör, arsız ve açgözlü” diyen Hamaney ayrıca “şarlatan” ve “terörist” tanımlamalarını kullandı.

Hamaney ayrıca ABD’nin İran’a ilaç ve tıbbi teçhizat yardımı yapmak istemesinin, bunların ABD’de “korkunç derecede kıt” olması nedeniyle “şüphe uyandırıcı” olduğunu söyledi. Ayetullah Hamaney virüsü ABD tarafından üretildiği, Çin’i ve İran’ı zayıflatmak için yaydığı yönünde de spekülasyonlar olduğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık üç hafta önce yaptığı bir açıklamada İran’ı koronavirüs salgınıyla mücadelede desteklemeye hazır olduğunu söylemişti.