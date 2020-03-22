Yardım kabul etmedi! “Virüsü hayatta tutan bir ilacı ülkemize getirirsiniz”
İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney koronavirüs salgınında ABD’den yardım almayı kabul etmeyeceklerini söyledi.
Hamaney televizyonda yayınlanan konuşmasında “Birçok düşmanımız var ama en kötüsü ABD. Şimdi bize yardım etmek istiyorlar” dedi. “Size kimse güvenmiyor” diyen Hamaney “Siz virüsü hayatta tutan ve yok edilmesine engel olan bir ilacı ülkemize getirirsiniz” dedi. “Amerikan liderler yalancı, manipülatör, arsız ve açgözlü” diyen Hamaney ayrıca “şarlatan” ve “terörist” tanımlamalarını kullandı.
Hamaney ayrıca ABD’nin İran’a ilaç ve tıbbi teçhizat yardımı yapmak istemesinin, bunların ABD’de “korkunç derecede kıt” olması nedeniyle “şüphe uyandırıcı” olduğunu söyledi. Ayetullah Hamaney virüsü ABD tarafından üretildiği, Çin’i ve İran’ı zayıflatmak için yaydığı yönünde de spekülasyonlar olduğuna dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık üç hafta önce yaptığı bir açıklamada İran’ı koronavirüs salgınıyla mücadelede desteklemeye hazır olduğunu söylemişti.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Yardım kabul etmedi! “Virüsü hayatta tutan bir ilacı ülkemize getirirsiniz”
- DSÖ: Karantina yeterli değil
- 65 yaş kararının detayları açıklandı
- Son Dakika: İlk sokağa çıkma yasağı yaşlılara
- Prof. Ali Serdar Fak güncel, bilimsel ve pratik bilgileri paylaştı
- Alkış tutanlara “pislikler” diyen Haşmet Babaoğlu kayıplara karıştı
- Kekilli’den sağlık çalışanlarına online konser
- “Sadece Türkiye ve Çin yardım ediyor, Avrupa’dan tek maske gelmedi”
- Ölü sayısı 11 bini aştı, vaka sayısı 300 bine dayandı
- Son Dakika! Sağlık Bakanlığından yeni genelge: Tüm hastaneler…