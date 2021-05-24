Akçakoca Müftüsü görevden uzaklaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma vaazında Selanik göçmenleriyle ilgili skandal sözlere imza atan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında imada bulunan Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Akçakoca Müftüsü, Selanik göçmenlerini, Gezi Direnişi’ni ve Ali Koç’u hedef alarak yaptığı konuşmada; Selanik göçmenlerine ‘Müslüman değil’ diyen müftü görevden uzaklaştırıldı Selanik göçmenleri, Gezi direnişi ve Ali Koç’u hedef alan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırıldı.