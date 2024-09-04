Hashima Adası: Japonya’nın beton hayalet adası

Artık Google Street View’u kullanarak yalnızca birkaç fare tıklamasıyla dünyanın hemen hemen her köşesine ulaşabileceğiniz muhtemelen iyi bilinmektedir. Ancak çok az kişi bunu gerçek bir Bond kötü adamının saklandığı yeri araştırmak için de kullanabileceğinizi biliyor. İşte Hashima Adası;

Hashima Adası: Etkileyici bir hikayeye sahip film seti

Google Setreet View’e “Hashima” arama terimini giren herkes, Bond filmi “Skyfall”da çılgın Raoul Silva’nın (Javier Bardem) kalesine model teşkil eden bir şehrin kalıntıları arasında yürüyebilir.

İç sahneler stüdyoda çekilmiş olsa da, bazı dış çekimlerde silüeti nedeniyle aynı zamanda “Savaş Gemisi Adası” olarak bilinen ada kullanıldı.

Ancak sanal bir Hashima turundan daha heyecan verici olanı adanın tarihidir.

Çünkü bu ıssız toprak parçası bir zamanlar dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biriydi. Burada sadece 160 x 480 metrelik bir alanda binlerce insan yaşıyordu ve tek bir şeyde birleşiyordu: Japon sanayileşmesinin siyah altını olan kömür.

Hashima’da yüzlerce işçi öldü

Bugün, sinemaları, süpermarketleri ve oyun salonlarıyla burada minyatür formatta bir medeniyetin var olduğunu hatırlatan yalnızca harap ve paslanmış kalıntılar kaldı.

Bütün bunların amacı, adadaki zorlu yaşamı, çoğunlukla işçiler olmak üzere Hashima’daki insanlar için mümkün olduğunca keyifli hale getirmekti. Çünkü burada yaşayan herkes tehlikeli bir şekilde yaşıyordu.

Kömür, işçilerin hareket ettiği tünellerin deniz seviyesinin altında olduğu yüzlerce metre uzunluğundaki bir kuyudan yüzeye çıkarıldı.

Ayrıca, Hashima adası sakinlerinin tümü gönüllü olarak burada bulunmuyordu; Japonya, emperyalizasyonunun bir parçası olarak Çin ve Kore’den de zorunlu işçi çalıştırmıştı.

Spiegel Online’ın bildirdiği gibi, yalnızca İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda burada 1.300 işçi öldü.

Hashima’nın sonu 1970’lerde geldi

Çok az alan olduğu için insanlar daha yüksek binalar inşa etti; buna tüm Japonya’nın Hashima’daki ilk çok katlı beton konut binası da dahil.

Madenciler ortak tuvaletli birkaç metrekarelik bir alanda yaşamak zorunda olsalar da, yaşam standartları bazen Japon ana karasındakinden bile daha yüksekti; Hashima’daki iş için bu kadar çok işçinin işe alınmasının bir nedeni de bu.

Hashima’da doğan Doutoku Sakamoto, Mare dergisine verdiği röportajda o dönemdeki hayatını şöyle anlattı:

“1960’ların başında burada zaten bir buzdolabımız, çamaşır makinemiz ve televizyonumuz vardı. Adada güzel bir hayattı. O benim bir parçam.”

Ancak Hashima’nın altın çağı uzun sürmedi. 1974 yılında bugün halk arasında “Hayalet Ada” olarak anılan adanın sonu bir anda geldi.

Pek çok kalıntı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Japon hükümeti geleceğin yakıtı olarak petrole güvenmeye karar verdi; bu, linyit çağının ve onunla birlikte Hashima’nın da sonunu işaret ediyordu.

Ada, eski sakinlerinin birkaç ay içinde burayı neredeyse terk etmesinden sonra kısıtlı bölge ilan edildi.

Onlarca yıl bu şekilde kaldı, ta ki 2009 yılında ilk kez ziyaretçilere açılana kadar.

Artık adaya rehberli turlar sunan bir avuç sağlayıcı var. Harabelerin büyük bir kısmı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Japon Turizm Ofisi’nin de yazdığı gibi kendi başınıza gezmeniz pek mümkün değil.

Ziyaretçilerin ayrıca yolculuktan önce, harabe adayı ziyaret etme riskinin kendilerine ait olduğunu teyit eden bir belge imzalamaları gerekiyor.

Disney’in Hayalet Parkı: River Country