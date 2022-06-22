Marmaris yangın: Havadan müdahale 20 helikopter ve 14 uçakla sürüyor

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangını söndürmek için çevre illerden takviye ekipler bölgeye sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü, yangına karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangını çıktığı andan itibaren Ankara’da takip ettiklerini, çalışmaları yerinde görmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Helikopterle gece karanlığında da olsa bütün sahayı izleme fırsatı bulduklarını belirten Kirişci, “Yukarıdan baktığımızda bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu ama şu anda bulunduğumuz mevki tabii ki birazcık kritik” dedi.

Alevlerin tehdit ettiği yerleşim bölgeleri ile ilgili önlemlerin alındığını söyleyen Kirişci, “Elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5-4 kilometrelik mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor” diye konuştu.

Süleyman Soylu: Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak, “Hem emniyetimizle hem de jandarmayla Sayın Bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor” diye konuştu.

Altun: Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında teknik inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

Fahrettin Altun, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında teknik inceleme başlattığını bildirdi.

Altun, “Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır” ifadesini kullandı.